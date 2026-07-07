Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

США – Бельгия, результат матча 7 июля 2026, счет 1:4, 1/8 финала ЧМ по футболу 2026

Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Махадме из Иордании. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

В начале встречи счёт открыл нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе. На 31-й минуте полузащитник звёздно-полосатых Малик Тилльман ударом со штрафного сравнял счёт. Через две минуты Де Кетеларе оформил дубль. На 57-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество бельгийской национальной команды. В компенсированное к матчу время форвард Ромелу Лукаку довёл счёт до разгромного.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

В 1/16 финала мирового первенства подопечные Маурисио Почеттино победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Вот это «привоз» вратаря США! Бельгийцы близки к выходу в четвертьфинал ЧМ-2026! LIVE
Live
Вот это «привоз» вратаря США! Бельгийцы близки к выходу в четвертьфинал ЧМ-2026! LIVE

Невероятные стадионы ЧМ-2026:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android