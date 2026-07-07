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Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира: голы, передачи, карточки

Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира: голы, передачи, карточки
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл свой последний матч на чемпионатах мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой форварда на турнирах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира:

Матчи – 27
Голы – 11
Результативные передачи – 2
Жёлтые карточки – 4

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Португалии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. После матча Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира. Таким образом, Роналду не станет чемпионом мира в качестве футболиста.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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