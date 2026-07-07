Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл свой последний матч на чемпионатах мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой форварда на турнирах.
Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира:
Матчи – 27
Голы – 11
Результативные передачи – 2
Жёлтые карточки – 4
В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Португалии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. После матча Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира. Таким образом, Роналду не станет чемпионом мира в качестве футболиста.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.