Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провёл свой последний матч на чемпионатах мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой форварда на турнирах.

Статистика Криштиану Роналду на чемпионатах мира:

Матчи – 27

Голы – 11

Результативные передачи – 2

Жёлтые карточки – 4

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Португалии проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. После матча Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира. Таким образом, Роналду не станет чемпионом мира в качестве футболиста.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.