Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года

В ночь с 6 на 7 июля мск состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 в ночь с 6 на 7 июля 2026 года:

Португалия — Испания — 0:1;

США — Бельгия — 1:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Текущим обладателем титула остаётся сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретились с Францией: основное и дополнительное время завершились вничью 3:3, а в серии 11-метровых ударов победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.