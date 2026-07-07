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Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года

Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 6 июля 2026 года
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В ночь с 6 на 7 июля мск состоялись два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр плей-офф.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 в ночь с 6 на 7 июля 2026 года:

Португалия — Испания — 0:1;

США — Бельгия — 1:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Текущим обладателем титула остаётся сборная Аргентины. В финале ЧМ-2022 аргентинцы встретились с Францией: основное и дополнительное время завершились вничью 3:3, а в серии 11-метровых ударов победу со счётом 4:2 одержали аргентинцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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