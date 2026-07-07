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«Корона никогда не упадёт». Сестра Роналду — об уходе форварда из сборной Португалии

«Корона никогда не упадёт». Сестра Роналду — об уходе форварда из сборной Португалии
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Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду, обратилась к игроку после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Выше голову, брат. Корона никогда не упадёт. Ты гигант, ты избранный и невероятный.

Спасибо тебе за всё. Огромное спасибо. Спасибо за мечты. Спасибо за радости. Спасибо тебе миллион раз. До самого конца», – написала Авейру в соцсети.

Португалия завершила своё участие на турнире, а Роналду подтвердил свой уход из сборной. Испания в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с победителем противостояния США и Бельгии. Их очная встреча состоится сегодня, 7 июля, в 3:00 мск.

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