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Все страны-хозяйки чемпионата мира — 2026 выбыли в 1/8 финала

Все страны-хозяйки чемпионата мира — 2026 выбыли в 1/8 финала
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Таким образом, хозяева ЧМ — сборная США, покидают турнир. Ранее на этой же стадии мировое первенство покинули ещё две страны хозяйки — Канада и Мексика.

Сборная Канады уступила Марокко со счётом 0:3, а Мексика проиграла Англии 2:3. Все страны-хозяйки чемпионата мира — 2026 выбыли в 1/8 финала.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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