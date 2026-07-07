Все страны-хозяйки чемпионата мира — 2026 выбыли в 1/8 финала

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

Таким образом, хозяева ЧМ — сборная США, покидают турнир. Ранее на этой же стадии мировое первенство покинули ещё две страны хозяйки — Канада и Мексика.

Сборная Канады уступила Марокко со счётом 0:3, а Мексика проиграла Англии 2:3. Все страны-хозяйки чемпионата мира — 2026 выбыли в 1/8 финала.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).