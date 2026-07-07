Стало известно, какие клубы готовы подписать 40-летнего вратаря Возинью

40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья получил новые варианты продолжения карьеры на клубном уровне. В услугах звезды ЧМ-2026 заинтересованы несколько клубов из бразильской Серии В. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отметим, что сейчас Возинья пребывает в статусе свободного агента.

Ранее в ходе своей карьеры Возинья выступал за португальские «Шавиш» и «Жил Висенте», словацкий «Тренчин», кипрский АЕК Лимасол, румынский «Зимбру», ангольский «Проогрессо» и несколько команд из родного Кабо-Верде. За национальную сборную Кабо-Верде вратарь провёл 92 матча. Он стал популярен благодаря яркой игре на ЧМ-2026.