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Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, закончил ли карьеру в сборной Португалии

Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, закончил ли карьеру в сборной Португалии
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После вылета сборной Португалии с чемпионата мира Криштиану Роналду не стал объявлять о решении по своему будущему в национальной команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Я не принимаю решений сгоряча и не хочу смещать фокус внимания с того, что команда сделала на этом чемпионате мира, на какие-то мои личные решения», — приводит слова Роналду Record.

Португальцы уступили со счётом 0:1 — победу Испании в компенсированное время принёс гол Микеля Мерино. Для Роналду этот чемпионат мира стал шестым в карьере. За это время нападающий провёл 27 матчей на мировых первенствах, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи, однако так и не сумел завоевать трофей.

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