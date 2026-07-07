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Сборная Бельгии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Сборная Бельгии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Махадме из Иордании. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

В начале встречи счёт открыл нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе, затем форвард оформил дубль, а на 57-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество бельгийской национальной команды. Таким образом, сборная Бельгии в третьем матче подряд на чемпионате мира забила больше двух голов — это новый командный рекорд.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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