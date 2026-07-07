Сборная Бельгии установила новый командный рекорд на чемпионатах мира

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступил Адхам Махадме из Иордании. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу «красных дьяволов».

В начале встречи счёт открыл нападающий бельгийцев Шарль Де Кетеларе, затем форвард оформил дубль, а на 57-й минуте полузащитник Ханс Ванакен укрепил преимущество бельгийской национальной команды. Таким образом, сборная Бельгии в третьем матче подряд на чемпионате мира забила больше двух голов — это новый командный рекорд.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).