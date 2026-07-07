Объявлен лучший футболист матча 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия

Накануне завершился матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Матч завершился со счётом 4:1 в пользу бельгийцев. Лучшим игроком встречи был признан нападающий сборной Бельгии Шарль Де Кетеларе. В матче с американцами он записал на свой счёт два гола и одну результативную передачу.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

В 1/16 финала мирового первенства подопечные Маурисио Почеттино победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).