В сборной Германии сделали заявление по переговорам с Юргеном Клоппом и финансовой стороне

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ханс-Йоахим Ватцке высказался о переговорах с глобальным спортивным директором «Ред Булл» Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной Германии.

«Это ещё не завершённая сделка. Всё ещё остаются препятствия, в первую очередь из-за его контракта с «Ред Булл». Я осторожнее других в оценках, но считаю, что вероятность превышает 50%.

Клопп — безусловно, наша цель номер один, и мы хотим воплотить этот план в жизнь. Его готовность помочь в урегулировании оставшихся вопросов — большой плюс. Разумеется, у нас есть свои финансовые рамки. Мы рассчитываем, точнее, лично я рассчитываю, на небольшую «патриотическую скидку» со стороны Юргена. Я знаю, что он любит Германию», — приводит слова Ватцке ZDF.de.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз рассматривает Клоппа в качестве основного кандидата на пост главного тренера национальной команды.

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