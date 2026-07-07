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У Балогуна 0+0 в матче с Бельгией. Форварду отменили красную карточку, чтобы он сыграл

У Балогуна 0+0 в матче с Бельгией. Форварду отменили красную карточку, чтобы он сыграл
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун остался без результативных действий в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Форвард, представляющий «Монако», смог принять участие в игре после того, как была приостановлена его дисквалификация в результате красной карточки в прошлом матче против Боснии и Герцеговины (2:0).

Против бельгийцев Балогун вышел в стартовом составе и был заменён в добавленное время ко второму тайму.

Форвард нанёс 3 удара по воротам (1 – в створ), сделал 19 касаний мяча (7 – в штрафной, больше всех среди двух команд), выполнил 6 из 10 точных передач (60%), против него также один раз нарушили правила. Кроме того, Фоларин не сделал ни одной попытки обводки и ни одного ключевого паса.

На счету Балогуна 3 гола в 4 матчах чемпионата мира, сборная США покинула турнир.

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