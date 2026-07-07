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«Отмените это». Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США

«Отмените это». Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США
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Сборная Бельгии после разгромной победы над США в 1/8 финала чемпионата мира (4:1) иронично отреагировала на скандальную историю, развернувшуюся вокруг американской команды перед матчем.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

После окончания матча бельгийцы опубликовали фотографию нападающего Ромелу Лукаку с подписью: «Отмените это».

Эта публикация стала отсылкой к резонансному эпизоду накануне встречи. Ранее ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Флориана Балогуна и допустила его к игре против Бельгии. Такое решение было принято после вмешательства президента США Дональда Трампа, что вызвало бурную реакцию в футбольной среде.

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Почему в США переносят матчи

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