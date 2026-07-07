«Отмените это». Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США

Сборная Бельгии после разгромной победы над США в 1/8 финала чемпионата мира (4:1) иронично отреагировала на скандальную историю, развернувшуюся вокруг американской команды перед матчем.

После окончания матча бельгийцы опубликовали фотографию нападающего Ромелу Лукаку с подписью: «Отмените это».

Эта публикация стала отсылкой к резонансному эпизоду накануне встречи. Ранее ФИФА отменила дисквалификацию форварда сборной США Флориана Балогуна и допустила его к игре против Бельгии. Такое решение было принято после вмешательства президента США Дональда Трампа, что вызвало бурную реакцию в футбольной среде.

Почему в США переносят матчи