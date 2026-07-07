Шалимов допустил, что Роналду сыграет на ЧМ-2030

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов допустил, что легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду примет участие в чемпионате мира — 2030. Сейчас Роналду 41 год, на момент следующего мундиаля ему будет 45 лет.

«Я бы не говорил, что это последний мундиаль для Криштиану Роналду. Если он будет держать себя в такой форме, то я не удивлюсь, если он вновь будет на чемпионате мира», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная Португалии выбыла из ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала. Команда Роналду уступила сборной Испании со счётом 0:1. Сам Криштиану за турнир забил 3 гола.