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Шалимов допустил, что Роналду сыграет на ЧМ-2030

Шалимов допустил, что Роналду сыграет на ЧМ-2030
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов допустил, что легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду примет участие в чемпионате мира — 2030. Сейчас Роналду 41 год, на момент следующего мундиаля ему будет 45 лет.

«Я бы не говорил, что это последний мундиаль для Криштиану Роналду. Если он будет держать себя в такой форме, то я не удивлюсь, если он вновь будет на чемпионате мира», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сборная Португалии выбыла из ЧМ-2026 на стадии 1/8 финала. Команда Роналду уступила сборной Испании со счётом 0:1. Сам Криштиану за турнир забил 3 гола.

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