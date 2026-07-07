Cтало известно, куда может перейти полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Реала» Орельену Тчуамени. Как сообщает AS, в английском клубе считают француза одним из ключевых кандидатов для усиления центра поля и рассчитывают, что он поможет команде вернуться на прежний уровень после нескольких неудачных сезонов.

По информации источника, манкунианцы готовы серьёзно вложиться в укрепление средней линии после ухода Каземиро в «Интер Майами». При этом в Мадриде не собираются легко отпускать одного из своих ведущих футболистов. В «Реале» оценивают ключевых игроков примерно в $ 115 млн и только при такой сумме готовы обсуждать возможный трансфер.

Ожидается, что первые контакты между сторонами могут состояться уже в ближайшие дни. В то же время сам Тчуамени ранее не раз давал понять, что хотел бы продолжить карьеру именно в мадридском клубе.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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