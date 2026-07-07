Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Поздравляю сборную Бельгии». Почеттино — о вылете США с чемпионата мира

«Поздравляю сборную Бельгии». Почеттино — о вылете США с чемпионата мира
Комментарии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино поделился эмоциями после поражения от команды Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Все видели, что мы не вошли в игру с самого начала. Нас не было на поле в этом матче. Да, сравняли счёт, сделали 1:1, но пропустили уже в следующей атаке. С самого начала нам пришлось непросто. Поздравляю сборную Бельгии – они были лучше нас. Это был не наш день. Не нужно искать оправдания, потому что мы не показали уровень игры, на который команда способна. Такова реальность. Нам нужно учиться. Это процесс обучения, анализа игры и поиск понимания того, почему мы не подошли к этой игре так же, как к прошлым на чемпионате мира. Причины этому разные. Возможно, объяснение слишком простое: не наш день – ни коллективно, ни индивидуально. Ответственность – на мне. Нам нужно проанализировать ситуацию и понять, что это была не та игра и стиль, который мы обычно показываем», — приводит слова Почеттино BBC.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
США вынесли с ЧМ после скандала! Всё решила жуткая ошибка вратаря, а Лукаку добил хозяев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android