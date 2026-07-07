Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» согласовал контракт с главной звездой «Монако» — RMC

«ПСЖ» согласовал контракт с главной звездой «Монако» — RMC
Комментарии

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с вингером «Монако» Магнесом Аклиушем, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, стороны договорились о пятилетнем соглашении. Теперь парижский клуб ведёт переговоры с «Монако» о возможном трансфере 24-летнего футболиста.

Аклиуш является воспитанником монегасков. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость французского вингера составляет € 50 млн.

В минувшем сезоне Аклиуш провёл за «Монако» 43 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 10 результативных передач.

Фанаты «ПСЖ» и Франции выбрали между Меньяном и Сафоновым

Материалы по теме
«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
«ПСЖ» перехватывает цель «Ливерпуля», «Сити» купит героя ЧМ. Трансферы и слухи за 24 часа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android