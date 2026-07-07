«ПСЖ» согласовал контракт с главной звездой «Монако» — RMC

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с вингером «Монако» Магнесом Аклиушем, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, стороны договорились о пятилетнем соглашении. Теперь парижский клуб ведёт переговоры с «Монако» о возможном трансфере 24-летнего футболиста.

Аклиуш является воспитанником монегасков. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость французского вингера составляет € 50 млн.

В минувшем сезоне Аклиуш провёл за «Монако» 43 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 10 результативных передач.

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