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Игроки Бельгии исполнили «танец Трампа», отмечая гол Лукаку в ворота сборной США

Игроки Бельгии исполнили «танец Трампа», отмечая гол Лукаку в ворота сборной США
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Игроки сборной Бельгии особым образом отметили гол Ромелу Лукаку в ворота сборной США в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (4:1).

33-летний форвард установил окончательный счёт на 90+3-й минуте матча.

Игроки бельгийцев собрались в круг и исполнили танец, вдохновленный характерными жестами президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании — элементы танца включают в себя покачивание бедрами и поднятие вверх кулаков.

«Танец Трампа» в исполнении игроков сборной Бельгии

«Танец Трампа» в исполнении игроков сборной Бельгии

Фото: Скриншот из трансляции

Накануне, президент США подтвердил, что принял личное участие в процессе снятия дисквалификации с форварда сборной США Фоларина Балогуна, которому разрешили сыграть в матче с бельгийцами, несмотря на красную карточку в игре с Боснией.

Нападающий не отметился результативными действиями в этой игре, сборная США покинула турнир.

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