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«Сам ко мне подошёл». Тренер Бельгии – о разговоре с Балогуном об отмене дисквалификации

«Сам ко мне подошёл». Тренер Бельгии – о разговоре с Балогуном об отмене дисквалификации
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал, что форвард сборной США Флориан Балогун лично подошёл к нему после скандала с отменой дисквалификации.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Фло Балогун сам подошёл ко мне и поговорил об этой ситуации. Мне это понравилось. Он в ней не виноват и не несёт за неё ответственности — я ему об этом сказал. Я ценю, что он сам решил подойти и поговорить», — приводит слова Гарсии журналист Бен Джейкобс.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

Сегодня Бельгия разгромила США в 1/8 чемпионата мира со счётом 4:1.

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