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Ибрагимович отреагировал на вылет сборной США с домашнего чемпионата мира

Ибрагимович отреагировал на вылет сборной США с домашнего чемпионата мира
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о крупном поражении сборной США от Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«США сыграли с командой сильнее себя. На бумаге Бельгия сильнее. Это был худший матч США на турнире, но они встретились с серьёзным соперником. США не смогли войти в первый тайм, учитывая их стартовый состав, но могут гордиться собой. В других матчах они не разочаровали. Да, сегодняшний результат плох, но это был хороший турнир для них. Они добились своего максимума. С удачей можно было пройти дальше, но сегодня для США был отрезвляющий момент», – приводит слова Ибрагимовича FOX Sports.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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