Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марсело Брозович стал свободным агентом

Марсело Брозович стал свободным агентом
Комментарии

Хорватский полузащитник Марсело Брозович стал свободным агентом. Он покинул саудовский «Аль-Наср», о чём сообщила клубная пресс-служба на официальном сайте. Стороны расстались по истечении срока контракта.

Прошлый контракт Брозовича с «Аль-Насром» завершился в июле 2026 года. Клуб решил не предлагать 33-летнему хорватскому хавбеку новое соглашение.

Напомним, в составе «Аль-Насра» Марсело Брозович выступал с 2023 года. Он перебрался в Саудовскую Аравию из миланского «Интера». В минувшем сезоне Марсело провёл в Саудовской Аравии 40 матчей. На его счету один забитый мяч и пять результативных передач.

Материалы по теме
Официально
Экс-тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу возглавил «Аль-Наср»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android