Хорватский полузащитник Марсело Брозович стал свободным агентом. Он покинул саудовский «Аль-Наср», о чём сообщила клубная пресс-служба на официальном сайте. Стороны расстались по истечении срока контракта.

Прошлый контракт Брозовича с «Аль-Насром» завершился в июле 2026 года. Клуб решил не предлагать 33-летнему хорватскому хавбеку новое соглашение.

Напомним, в составе «Аль-Насра» Марсело Брозович выступал с 2023 года. Он перебрался в Саудовскую Аравию из миланского «Интера». В минувшем сезоне Марсело провёл в Саудовской Аравии 40 матчей. На его счету один забитый мяч и пять результативных передач.