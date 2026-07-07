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«Я был более уверен в нашей победе». Куртуа — о матче Бельгии с США в 1/8 финала ЧМ

«Я был более уверен в нашей победе». Куртуа — о матче Бельгии с США в 1/8 финала ЧМ
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался после победы над командой США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Нам говорили, что мы уже не те. Они думали, что легко выиграют. Но мы доказали, что у нас действительно хорошая команда. Мы с самого начала матча прижали соперника и создавали моменты. Тот матч, когда мы проиграли американцам со счётом 2:5 (в товарищеском матче в марте – прим. «Чемпионата»), не давал нам покоя. После гола Малика Тилльмана у американцев не было голевых шансов, кроме удара Фоларина Балогуна. Я читал об этом и просто смеялся (о ситуации с отменённой дисквалификацией Балогуна – прим. «Чемпионата»). Я был более уверен в нашей победе, чем в матче против Сенегала, потому что Сенегал как команда лучше, чем США», – приводит слова Куртуа HLN.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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