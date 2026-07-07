Тренер США Почеттино высказался по скандалу с Балогуном после разгрома от Бельгии

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Бельгии (1:4) прокомментировал решение ФИФА допустить форварда Флориана Балогуна к матчу после отмены его дисквалификации.

«ФИФА и все люди, которые были вовлечены в этот процесс, всё объяснили, и таковы правила. Нам дали чёткое разъяснение, поэтому мне нечего добавить по этому поводу», — сказал Почеттино, комментируя признание президента США Дональда Трампа, что он обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть удаление Балогуна. Слова Почеттино приводит журналист Бен Джейкобс на своей страничке в Х.

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