Тренер США Почеттино высказался по скандалу с Балогуном после разгрома от Бельгии
Поделиться
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Бельгии (1:4) прокомментировал решение ФИФА допустить форварда Флориана Балогуна к матчу после отмены его дисквалификации.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9' 1:1 Тилльман – 31' 1:2 Де Кетеларе – 33' 1:3 Ванакен – 57' 1:4 Лукаку – 90+3'
«ФИФА и все люди, которые были вовлечены в этот процесс, всё объяснили, и таковы правила. Нам дали чёткое разъяснение, поэтому мне нечего добавить по этому поводу», — сказал Почеттино, комментируя признание президента США Дональда Трампа, что он обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть удаление Балогуна. Слова Почеттино приводит журналист Бен Джейкобс на своей страничке в Х.
Комментарии
- 7 июля 2026
-
07:20
-
07:20
-
07:18
-
07:05
-
07:01
-
07:00
-
06:46
-
06:45Марсело Брозович стал свободным агентом Официально
-
06:44
-
06:36
-
06:28
-
06:28
-
06:16
-
06:07
-
06:06
-
05:58
-
05:56
-
05:53
-
05:51
-
05:47
-
05:44
-
05:21
-
05:21
-
05:12
-
05:02
-
05:02
-
05:01
-
04:58
-
04:55
-
04:40
-
04:39
-
04:29
-
04:23
-
04:16
-
04:01