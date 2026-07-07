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Тренер США Почеттино высказался по скандалу с Балогуном после разгрома от Бельгии

Тренер США Почеттино высказался по скандалу с Балогуном после разгрома от Бельгии
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Бельгии (1:4) прокомментировал решение ФИФА допустить форварда Флориана Балогуна к матчу после отмены его дисквалификации.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«ФИФА и все люди, которые были вовлечены в этот процесс, всё объяснили, и таковы правила. Нам дали чёткое разъяснение, поэтому мне нечего добавить по этому поводу», — сказал Почеттино, комментируя признание президента США Дональда Трампа, что он обращался к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть удаление Балогуна. Слова Почеттино приводит журналист Бен Джейкобс на своей страничке в Х.

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