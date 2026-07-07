Лукаку установил два уникальных достижения за всю историю чемпионатов мира по футболу

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил уникальное достижение всех времён на чемпионатах мира по футболу — он сделал это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с США (4:1).

33-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте и установил окончательный счёт на 90+3-й минуте матча. Таким образом, Лукаку стал первым игроком в истории мировых первенств, кому удалось забить после выхода на замену в четырёх матчах, а также первым игроком, который забил после выхода на замену в трёх матчах подряд.

На текущем турнире Лукаку забил все три своих гола после выходов на замену, а впервые он это сделал в матче 1/8 финала ЧМ-2014 – тоже против США (2:1 д.в.).

Кроме того, на этом ЧМ форвард отметился ассистом и спровоцировал автогол соперника в матче с Египтом (1:1) на групповой стадии.