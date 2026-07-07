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Лукаку установил два уникальных достижения за всю историю чемпионатов мира по футболу

Лукаку установил два уникальных достижения за всю историю чемпионатов мира по футболу
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Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку установил уникальное достижение всех времён на чемпионатах мира по футболу — он сделал это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с США (4:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

33-летний форвард вышел на замену на 67-й минуте и установил окончательный счёт на 90+3-й минуте матча. Таким образом, Лукаку стал первым игроком в истории мировых первенств, кому удалось забить после выхода на замену в четырёх матчах, а также первым игроком, который забил после выхода на замену в трёх матчах подряд.

На текущем турнире Лукаку забил все три своих гола после выходов на замену, а впервые он это сделал в матче 1/8 финала ЧМ-2014 – тоже против США (2:1 д.в.).

Кроме того, на этом ЧМ форвард отметился ассистом и спровоцировал автогол соперника в матче с Египтом (1:1) на групповой стадии.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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