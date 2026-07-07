Тренер сборной Аргентины объявил, сыграет ли Месси в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о состоянии лидера команды Лионеля Месси. Он ответил на вопрос, сыграет ли 39-летний нападающий в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с командой Египта.

«Месси в порядке, он ни на что не жаловался, несмотря на то что отыграл все 120 минут в предыдущем матче в возрасте 39 лет. Даже если у него и есть какие-то проблемы, то мне он об этом не говорил. Так что против Египта он сыграет как обычно», — сказал Скалони на пресс-конференции, его слова приводит портал Messi World.

Матч Аргентины и Египта состоится сегодня, 7 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.