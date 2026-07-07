«Я очень разочарован». Тренер США Почеттино — о ситуации с Балогуном

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Бельгии (1:4) высказался о критике, последовавшей после отмены дисквалификации форварда Флориана Балогуна.

«Лично я не понимаю, какой смысл оскорблять кого-то, писать массу негативных сообщений или даже угроз. Я главный тренер сборной, а правила позволяют федерации добиваться допуска игрока к матчу. Моей задачей было готовить команду.

Если Балогун был доступен, потому что дисциплинарный комитет ФИФА разрешил ему сыграть, то для меня в этом не было проблемы.

Но если говорить лично от себя, я очень разочарован тем, что слишком многие начали говорить о политике, манипуляциях, этике и честности. И это не может быть оправданием нашего поражения. Нельзя говорить, что мы не показали свой уровень из-за этой истории — это неправда», — сказал Почеттино, слова которого приводит журналист Бен Джейкобс в Х.

Бельгия сыграет в 1/4 чемпионата мира с Испанией.

Почему в США переносят матчи