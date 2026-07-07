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«Я очень разочарован». Тренер США Почеттино — о ситуации с Балогуном

«Я очень разочарован». Тренер США Почеттино — о ситуации с Балогуном
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино после поражения от Бельгии (1:4) высказался о критике, последовавшей после отмены дисквалификации форварда Флориана Балогуна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Лично я не понимаю, какой смысл оскорблять кого-то, писать массу негативных сообщений или даже угроз. Я главный тренер сборной, а правила позволяют федерации добиваться допуска игрока к матчу. Моей задачей было готовить команду.

Если Балогун был доступен, потому что дисциплинарный комитет ФИФА разрешил ему сыграть, то для меня в этом не было проблемы.

Но если говорить лично от себя, я очень разочарован тем, что слишком многие начали говорить о политике, манипуляциях, этике и честности. И это не может быть оправданием нашего поражения. Нельзя говорить, что мы не показали свой уровень из-за этой истории — это неправда», — сказал Почеттино, слова которого приводит журналист Бен Джейкобс в Х.

Бельгия сыграет в 1/4 чемпионата мира с Испанией.

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