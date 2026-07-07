Шалимов заявил, что Ямаль ещё проявит себя на ЧМ-2026. У форварда — один гол в пяти играх

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов заявил, что форвард сборной Испании Ламин Ямаль проявит себя в оставшихся матчах чемпионата мира ‑ 2026.

Сборная Испании обыграла команду Португалии со счётом 1:0 в матче 1/8 финала в Далласе.

«Это была тяжёлая игра для Ямаля. Испанцы будут ещё добирать по ходу чемпионата мира. Родри прибавляет от игры к игре, Ямаль ещё своё слово скажет. Мендеш не давал обострять», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ямаль провёл на поле весь матч. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Всего на счету Ямаля один гол в пяти играх на чемпионате мира 2026 года.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал соревнования состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.