Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после вылета Португалии с ЧМ-2026

Российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Испании над Португалией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась минимальной победой испанцев со счётом 1:0, а в четвертьфинале турнира команда встретится с Бельгией.

«Тут комментарии излишни, скажу только одно, что у Испании на самом деле крутой тренер, по моему мнению, лучший тренер на этом турнире. Испания очень крепкая команда, и надо заметить, что они ещё ни одного гола не пропустили на этом мире за пять матчей», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино.

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