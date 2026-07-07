Болельщик «Ростова» проник на матч чемпионата мира — 2026 при помощи созданного ИИ билета

Болельщик «Ростова» Родион Балакин прошёл на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года при помощи созданного искусственным интеллектом билета. Балакин сделал это на матче группового этапа чемпионата мира между сборными Узбекистана и Колумбии (1:3), об этом фанат сообщил на своей странице в ВК.

Балакин создал электронный билет с помощью искусственного интеллекта, после чего сумел пройти несколько досмотров.

На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны из-за файера. Его билет помог пройти Балакину на стадион. Примечательно, что россиянин прошёл на трибуны уже под конец матча и посмотреть игру ему практически не удалось.

Чемпионат мира проходит в Мексике, США и Канаде. В нём впервые принимают участие 48 команд. Финал соревнования состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.