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Эдуард Сперцян прошёл медосмотр и стал игроком «Аль-Ахли» — журналист

Эдуард Сперцян прошёл медосмотр и стал игроком «Аль-Ахли» — журналист
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Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян завершил переход из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Как сообщает авторитетный арабский журналист Ахмед Аль-Лукан из издания «Аль-Риядия», футболист в понедельник прошёл медицинское обследование в Португалии и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года и включает опцию продления ещё на один сезон.

Ожидается, что Сперцян присоединится к новой команде на предсезонном сборе, который «Аль-Ахли» проведёт в Австрии.

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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