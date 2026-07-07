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Мор считает, что сборная США проиграла Бельгии из-за отмены дисквалификации Балогуна

Мор считает, что сборная США проиграла Бельгии из-за отмены дисквалификации Балогуна
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Российский экс-футболист Эдуард Мор высказался по итогам матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными США и Бельгии. Европейская команда разгромила американцев со счётом 4:1. При этом перед игрой была отменена дисквалификация форварда США Фоларина Балогуна после телефонного звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Это сыграло злую роль с командой США. Это предельно мотивировало бельгийцев. Нельзя в спорте поступать так — будешь наказан. Надеюсь, что такое больше не повторится. Я болел против сборной США — они настроили против себя весь мир», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

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