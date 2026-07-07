«Почему бы не попросить Трампа добиться от ФИФА отмены результата?» Морган — о вылете США

Телеведущий Пирс Морган поиронизировал над сборной США после поражения команды от Бельгии (1:4) в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

«Почему бы вам просто не попросить президента Трампа добиться от ФИФА отмены результата?» – написал Пирс Морган в соцсети, репостнув публикацию сборной США с результатом игры.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино на предмет дисквалификации форварда американской команды Фоларина Балогуна. ФИФА отменила дисквалификацию игрока. Форвард сыграл против Бельгии, но не отметился результативными действиями.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.