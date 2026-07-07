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7 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, теннис, Уимблдон, баскетбол, летняя лига НБА

Португалия с Роналду вылетела с ЧМ, Бельгия разгромила США. Главное к утру
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Сборная Португалии проиграла Испании и вылетела с чемпионата мира по футболу, Бельгия на том же турнире в 1/8 финала разгромила США, немецкий теннисист Александр Зверев не смог доиграть матч Уимблдона против чеха Иржи Легечки из-за комендантского часа. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ.
  2. Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
  3. Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина.
  4. Александр Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/8 финала Уимблдона-2026.
  5. «Бруклин» обыграл «Голден Стэйт» в Летней лиге НБА. У Егора Дёмина — 23 очка.
  6. Эдуард Сперцян прошёл медосмотр и стал игроком «Аль-Ахли» — журналист.
  7. «Отмените это». Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США.
  8. «Сам ко мне подошёл». Тренер Бельгии — о разговоре с Балогуном об отмене дисквалификации.
  9. 41-летний Криштиану Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира.
  10. Криштиану Роналду не стал чемпионом мира в качестве футболиста.
  11. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх пар 1/4 финала турнира.

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