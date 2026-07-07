Португалия с Роналду вылетела с ЧМ, Бельгия разгромила США. Главное к утру
Сборная Португалии проиграла Испании и вылетела с чемпионата мира по футболу, Бельгия на том же турнире в 1/8 финала разгромила США, немецкий теннисист Александр Зверев не смог доиграть матч Уимблдона против чеха Иржи Легечки из-за комендантского часа. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ.
- Сборная Бельгии разгромила США и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
- Матч Александра Зверева и Иржи Легечки на Уимблдоне-2026 был прерван. Известна причина.
- Александр Бублик проиграл Тейлору Фрицу в 1/8 финала Уимблдона-2026.
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- 41-летний Криштиану Роналду объявил, что сыграл на последнем в карьере чемпионате мира.
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- Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известны три из четырёх пар 1/4 финала турнира.
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