Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в сборной США после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем после вылета из чемпионата мира — 2026. Американцы на стадии 1/8 финала уступили сборной Бельгии и покинули турнир. Итоговый счёт — 4:1 в пользу бельгийской команды.

«Сейчас [после вылета с ЧМ] я немного отдохну и расслаблюсь. Посмотрим, какое решение примет федерация и какое решение приму я. Могу лишь сказать, что я счастлив здесь. Но пока не время говорить о новом контракте», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.