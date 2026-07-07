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Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в сборной США после вылета с ЧМ-2026

Почеттино ответил на вопрос о своём будущем в сборной США после вылета с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о своём будущем после вылета из чемпионата мира — 2026. Американцы на стадии 1/8 финала уступили сборной Бельгии и покинули турнир. Итоговый счёт — 4:1 в пользу бельгийской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Сейчас [после вылета с ЧМ] я немного отдохну и расслаблюсь. Посмотрим, какое решение примет федерация и какое решение приму я. Могу лишь сказать, что я счастлив здесь. Но пока не время говорить о новом контракте», — цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Сборная США покинула турнир, ранее вылетели Канада и Мексика — ни одна команда-хозяйка ЧМ не смогла пройти стадию 1/8 финала ЧМ.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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