Хабиб Нурмагомедов отреагировал на разгромное поражение США от Бельгии на ЧМ

Российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал разгромную победу Бельгии над США в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 (4:1).

«Бельгийцы пока на этом турнире для меня непонятная команда, то играют — то не играют. Но пока идут без поражения и вошли уже в восьмёрку лучших сборных, что ни говори. Ну против испанцев, конечно, шансов мало, но борьбу ведь никто не отменял», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

В следующем раунде Бельгия сыграет с Испанией. Матч начнётся 10 июля в 22:00 мск. Испанская сборная вчера минимально обыграла в 1/8 финала Португалию (1:0).

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