Винисиус обратился к болельщикам сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к болельщикам после вылета национальной команды из чемпионата мира по футболу 2026 году. В 1/8 финала сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии. Итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу норвежцев.

«Принять вылет из чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова, ведь я не смог сделать всё возможное в матче, который был крайне важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас. Сборная Бразилии будет двигаться вперёд, мы не сдадимся. Нам придётся упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину», — приводит слова Винисиуса Globo.