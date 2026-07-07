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Винисиус обратился к болельщикам сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Винисиус обратился к болельщикам сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор обратился к болельщикам после вылета национальной команды из чемпионата мира по футболу 2026 году. В 1/8 финала сборная Бразилии проиграла национальной команде Норвегии. Итоговый счёт встречи — 2:1 в пользу норвежцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Принять вылет из чемпионата мира тяжело. Мне трудно подобрать слова, ведь я не смог сделать всё возможное в матче, который был крайне важен. Приношу извинения нашим болельщикам, которые верили в нас. Сборная Бразилии будет двигаться вперёд, мы не сдадимся. Нам придётся упорно трудиться, чтобы вернуть Бразилию на вершину», — приводит слова Винисиуса Globo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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