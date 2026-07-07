ФИФА выступила с заявлением после высказываний Трампа в адрес арбитра, удалившего Балогуна

ФИФА и Комитет арбитров организации выпустили заявление в поддержку бразильского судьи Рафаэла Клауса после высказываний президента США Дональда Трампа.

«ФИФА признаёт Рафаэла Клауса одним из ведущих профессиональных арбитров мира и ценным членом команды судей на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и честности», — говорится в заявлении организации, которое приводит журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина также выразил доверие бразильскому специалисту.

«Рафаэл Клаус обслуживает свой второй чемпионат мира после турнира в Катаре в 2022 году. Это опытный и пользующийся большим уважением арбитр. Мы полностью уверены в нём как в надёжном официальном лице матча», — заявил Коллина, слова которого также приводит Джейкобс.

Ранее Дональд Трамп выступил с комментариями в адрес работы Клауса, намекнув о его подмоченной репутации. Напомним, именно Клаус удалил форварда сборной США Фоларина Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной. Впоследствии дисквалификация за это удаление была отменена, что вызвало огромный скандал.

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