Сенатор Парагвая угрожает Мбаппе судом после ответного высказывания француза

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья опубликовала ещё один пост с жёсткой критикой в адрес звёздного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Твои высокомерие и презрение раздражали меня ещё до матча, когда ты сказал: «Если нужно будет засунуть руки в дерьмо — засунем». Мы не глупые. Мы прекрасно поняли, что под «дерьмом» ты имел в виду сборную Парагвая и парагвайцев вообще. Потом ты сказал, что они «снимут макияж». Мы тоже поняли, что вы — элегантные, с макияжем, а мы — бедные, грубые люди, которые даже не знают, что такое макияж. Весь Парагвай воспринял это именно так, и я в том числе. Мы это проглотили.

Во время матча твоё высокомерие было очевидно. Ты демонстрировал презрение к каждому игроку, будто они были тебе отвратительны. А когда, не прикрывая рот, ты произнёс: «La concha de tu madre» («Твою мать»), это прозвучало как крайне агрессивное оскорбление для Латинской Америки, и ты это прекрасно знаешь…

Теперь же я требую, чтобы ты тоже отказался от своих слов и принёс мне извинения. Я тоже не намерена терпеть твоё насилие. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я такая, и не имеешь никакого права говорить, что я — жалкая женщина, недостойная должности, которую занимаю…

Кто ты такой, чтобы называть меня «дикаркой» или «жалкой», если ты вообще меня не знаешь? Насилие чистейшей воды, и очень жёсткое! Это политическое насилие в отношении женщины, пришедшей к власти благодаря голосам своего народа. Более того, ты проявляешь ко мне презрение именно потому, что я женщина. Ты не нападаешь на цвет моей кожи, мои предпочтения — ты нападаешь на мой статус женщины и на мою политическую должность. Откажись от своих слов, прояви уважение к своему французскому гражданству и принеси извинения. В противном случае я могу начать судебное разбирательство по факту гендерного насилия», — написала сенатор на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление.