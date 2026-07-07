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Балогун выступил с заявлением про скандальную отмену дисквалификации на ЧМ-2026

Балогун выступил с заявлением про скандальную отмену дисквалификации на ЧМ-2026
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун выступил с заявлением про скандальную отмену своей дисквалификации на ЧМ-2026 после звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

«Когда дисквалификацию отменили, конечно, возник большой резонанс. Для меня это не стало неожиданностью. Но я — футболист. И моя задача — выходить на поле и быть сосредоточенным на своей работе. Я согласился с решением, когда мне показали красную карточку. И согласился с решением, когда мне разрешили сыграть, отменив дисквалификацию. Но я не принимал никакого участия в этом процессе. Это не имеет никакого отношения ко мне лично», — приводит слова Балогуна USA Today.

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