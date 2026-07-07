Бельгиец Онана, скорее всего, не сыграет с Испанией в 1/4 финала ЧМ-2026 — MD

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой США и, вероятно, пропустит встречу с Испанией. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Футболист начал матч в стартовом составе, но провёл на поле всего 20 минут. Во время одного из эпизодов прессинга Онана неудачно поставил ногу, после чего у него подвернулось колено. Полузащитник отправился на скамейку запасных, эмоционально отреагировав на травму. Спустя несколько минут он ушёл в раздевалку для более детального обследования. Во втором тайме Онана появился на костылях и с зафиксированным коленом.

Как сообщает источник, игроку предстоит пройти медицинское обследование, однако его участие в четвертьфинале с Испанией «выглядит крайне маловероятным».

Сборная Бельгии разгромно обыграла команду США (4:1) на фоне скандала с отменой дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Матч четвертьфинала Бельгия — Испания состоится 10 июля, начало — в 22:00 мск.