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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с США и, вероятно, пропустит встречу с Испанией

Бельгиец Онана, скорее всего, не сыграет с Испанией в 1/4 финала ЧМ-2026 — MD
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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой США и, вероятно, пропустит встречу с Испанией. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Футболист начал матч в стартовом составе, но провёл на поле всего 20 минут. Во время одного из эпизодов прессинга Онана неудачно поставил ногу, после чего у него подвернулось колено. Полузащитник отправился на скамейку запасных, эмоционально отреагировав на травму. Спустя несколько минут он ушёл в раздевалку для более детального обследования. Во втором тайме Онана появился на костылях и с зафиксированным коленом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Как сообщает источник, игроку предстоит пройти медицинское обследование, однако его участие в четвертьфинале с Испанией «выглядит крайне маловероятным».

Сборная Бельгии разгромно обыграла команду США (4:1) на фоне скандала с отменой дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Матч четвертьфинала Бельгия — Испания состоится 10 июля, начало — в 22:00 мск.

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