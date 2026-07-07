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Микель Мерино рассказал, кому посвятил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Португалией

Микель Мерино рассказал, кому посвятил гол в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Португалией
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Полузащитник английского «Арсенала» и сборной Испании Микель Мерино, забивший единственный гол в ворота Португалии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026 (1:0), рассказал, кому посвятил победный мяч.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Отличный способ отметить начало фестиваля Сан-Фермин. Когда забиваешь, вспоминаешь всё — и хорошее, и плохое; были и трудные моменты — например, то, что я не мог видеть, как растет мой малыш, — но я черпаю в этом силы. Я вернулся к своему фирменному празднованию у углового флажка. Посвящаю его своей семье, которая привила мне трудолюбие», — приводит слова Мерино Mundo Deportivo.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Бельгией. Матч начнётся 10 июля в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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