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Юри Тилеманс: играет Балогун или нет — мы должны были ответить на поле

Юри Тилеманс: играет Балогун или нет — мы должны были ответить на поле
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Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как национальная команда восприняла приостановку дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«У нас было совещание, но мы решили, что оправданий быть не может. Играет он или нет, мы должны ответить на поле. И мы это сделали. Команда пылала огнём. Мы были очень целеустремлённы и хотели добиться успеха. Мы хотели хорошо начать матч, чего нам так не хватало в начале соревнований. Нам это удалось, и мы почувствовали себя уверенно», — приводит слова Тилеманса RTFB.

Встреча сборных в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 завершилась победой бельгийцев со счётом 4:1. В составе сборной США вышел нападающий Балогун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Его дисквалификация была отменена после телефонного звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Бельгии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 10 июля в Лос‑Анджелесе (США), начало матча — в 22:00 мск.

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