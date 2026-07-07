Юри Тилеманс: играет Балогун или нет — мы должны были ответить на поле

Капитан сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как национальная команда восприняла приостановку дисквалификации футболиста сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«У нас было совещание, но мы решили, что оправданий быть не может. Играет он или нет, мы должны ответить на поле. И мы это сделали. Команда пылала огнём. Мы были очень целеустремлённы и хотели добиться успеха. Мы хотели хорошо начать матч, чего нам так не хватало в начале соревнований. Нам это удалось, и мы почувствовали себя уверенно», — приводит слова Тилеманса RTFB.

Встреча сборных в рамках 1/8 финала ЧМ-2026 завершилась победой бельгийцев со счётом 4:1. В составе сборной США вышел нападающий Балогун, получивший красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной (2:0). Его дисквалификация была отменена после телефонного звонка Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Бельгии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 10 июля в Лос‑Анджелесе (США), начало матча — в 22:00 мск.