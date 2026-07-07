Главное с ЧМ-2026 на 7 июля: Роналду больше не сыграет на ЧМ, скандал вокруг Балогуна
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду больше не сыграет на чемпионатах мира, а форвард США Фоларин Балогун оказался в эпицентре скандала.
Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:
- Испания выбила Португалию с ЧМ-2026.
- Роберто Мартинес покинул пост главного тренера Португалии после вылета с ЧМ-2026.
- Бельгия обыграла США и вышла в четвертьфинал ЧМ.
- Определены три пары 1/4 финала ЧМ-2026.
- Роналду сделал самоуверенное заявление о результатах Португалии.
- ФИФА выступила с заявлением об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026.
- ЧМ-2026 стал последним чемпионатом мира для Криштиану Роналду.
- Губерниев дал колкий комментарий про Роналду после вылета Португалии с ЧМ.
- Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, которая выступила с оскорблениями в адрес футболиста.
- Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
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