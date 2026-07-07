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Главное с ЧМ-2026 на 7 июля: Роналду больше не сыграет на ЧМ, скандал вокруг Балогуна

Главное с ЧМ-2026 на 7 июля: Роналду больше не сыграет на ЧМ, скандал вокруг Балогуна
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду больше не сыграет на чемпионатах мира, а форвард США Фоларин Балогун оказался в эпицентре скандала.

Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:

  1. Испания выбила Португалию с ЧМ-2026.
  2. Роберто Мартинес покинул пост главного тренера Португалии после вылета с ЧМ-2026.
  3. Бельгия обыграла США и вышла в четвертьфинал ЧМ.
  4. Определены три пары 1/4 финала ЧМ-2026.
  5. Роналду сделал самоуверенное заявление о результатах Португалии.
  6. ФИФА выступила с заявлением об отмене дисквалификации Балогуна на ЧМ-2026.
  7. ЧМ-2026 стал последним чемпионатом мира для Криштиану Роналду.
  8. Губерниев дал колкий комментарий про Роналду после вылета Португалии с ЧМ.
  9. Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, которая выступила с оскорблениями в адрес футболиста.
  10. Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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