Главное с ЧМ-2026 на 7 июля: Роналду больше не сыграет на ЧМ, скандал вокруг Балогуна

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: Криштиану Роналду больше не сыграет на чемпионатах мира, а форвард США Фоларин Балогун оказался в эпицентре скандала.

Главное с ЧМ-2026 на 7 июля:

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.