Испания сыграет в 1/4 финала ЧМ впервые с 2010 года

Сборная Испании примет участие в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в шестой раз в своей истории. Ранее достичь этого раунда удавалось только в 2010 году, сообщает Opta Jose в социальной сети Х.

На текущем ЧМ команда Луиса де ла Фуэнте успешно вышла из группы с первого места. В 1/16 финала испанцы обыграли Австрию со счётом 3:0, а в 1/8 финала прошли Португалию (1:0). В следующем матче «Красная фурия» встретится с национальной командой Бельгии, которая ранее разгромила США (4:1).

В последний раз испанцы выходили в четвертьфинал на ЧМ-2010, который стал победным. В 1/4 финала команда под руководством тренера Висенте дель Боске обыграла Парагвай (1:0), в следующем раунде — Германию (1:0), а в решающем матче турнира — сборную Нидерландов (1:0).

В 2014 году Испания сенсационно вылетела после группового этапа, а в 2018-м завершила участие на этапе 1/8 финала, уступив команде России в серии пенальти.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия состоится 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.