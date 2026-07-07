Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Испании примет участие в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в шестой раз в своей истории.

Испания сыграет в 1/4 финала ЧМ впервые с 2010 года
Комментарии

Сборная Испании примет участие в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в шестой раз в своей истории. Ранее достичь этого раунда удавалось только в 2010 году, сообщает Opta Jose в социальной сети Х.

На текущем ЧМ команда Луиса де ла Фуэнте успешно вышла из группы с первого места. В 1/16 финала испанцы обыграли Австрию со счётом 3:0, а в 1/8 финала прошли Португалию (1:0). В следующем матче «Красная фурия» встретится с национальной командой Бельгии, которая ранее разгромила США (4:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

В последний раз испанцы выходили в четвертьфинал на ЧМ-2010, который стал победным. В 1/4 финала команда под руководством тренера Висенте дель Боске обыграла Парагвай (1:0), в следующем раунде — Германию (1:0), а в решающем матче турнира — сборную Нидерландов (1:0).

В 2014 году Испания сенсационно вылетела после группового этапа, а в 2018-м завершила участие на этапе 1/8 финала, уступив команде России в серии пенальти.

Матч 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия состоится 10 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Испании установила исторический рекорд на чемпионатах мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android