«Он вселил страх». Луис де ла Фуэнте — об игре Ямаля в матче с Португалией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру вингера команды Ламина Ямаля в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2026 с Португалией (1:0).

«Ламин Ямаль сыграл один из лучших матчей. Очень важный день для его развития. Травма Нуну Мендеша связана с теми нагрузками, которые Ламин на него оказал. Он проделал потрясающую работу. Он вселил страх. Это один из лучших матчей в карьере Ламина. И у него ещё многое впереди. Нам нужно, чтобы он продолжал совершенствоваться», — сказал Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции.

Минувшая встреча завершилась победой сборной Испании со счётом 1:0. Единственный гол в ворота Португалии забил полузащитник английского «Арсенала» Микель Мерино на 90+1-й минуте.

В четвертьфинале ЧМ-2026 Испания сыграет с Бельгией. Матч начнётся 10 июля в 22:00 мск.