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Член парламента Великобритании Дейви высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне скандала.

«Инфантино должен уйти». Британский политик Дейви — о скандале на ЧМ-2026
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Член парламента Великобритании Эд Дейви высказался в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино на фоне скандала с отложенной дисквалификацией нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026.

«Инфантино должен уйти. Неважно, где проходит чемпионат мира — он принадлежит болельщикам, а не таким гангстерам, как [Дональд] Трамп. Нам нужен человек, который наконец-то избавит ФИФА от коррупции», — написал Дейви на личной странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

США завершили участие в ЧМ-2026, уступив Бельгии в матче 1/8 финала (1:4).

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