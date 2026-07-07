Лотар Маттеус: ФИФА выставляет себя на посмешище

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

«Чемпионат мира подарил нам множество великолепных матчей и фантастическую атмосферу, но кто всё испортил? ФИФА и политика! Дональд Трамп признался, что звонил в ФИФА и просил пересмотреть дисквалификацию Фоларина Балогуна. Приняв решение об отмене дисквалификации, ФИФА не оказывает услугу ни себе, ни футболу. Наоборот! Удаление Балогуна в матче с Боснией и Герцеговиной было совершенно очевидным, тем более решение приняли после VAR. И всё же дисквалификация была отменена. Это просто смешно! Это худшее, что я когда-либо видел в футболе!

Я не против новых турниров или новых правил. Трёхминутные перерывы на «водопой», позволяющие заработать миллиарды на рекламе – это нормально. Мы живём во времена, когда, возможно, всё остальное важнее самого футбола. Но отмена явной красной карточки – это беспрецедентно! Это вмешательство в спорт. Меня это невероятно огорчает. Никогда ничего не говорил против ФИФА, но я просто в ярости. Извините за выражение, но меня сейчас стошнит! Почему ни один другой футболист не получил условную красную карточку? Все остальные были дисквалифицированы, как и положено.

Когда страны-хозяйки или игроки из ведущих футбольных стран защищены, а футболисты из более мелких команд – нет, то это уже нечестная игра. ФИФА выставляет себя на посмешище. Она попирает спорт! Ничего не имею против Джанни Инфантино. Пусть хоть 10 Премий мира вручит Дональду Трампу. Но когда дело доходит до обмана и манипуляций – вот здесь я провожу черту. То, что сейчас делает ФИФА, – это полное безобразие и предательство футбольных болельщиков», – приводит слова Маттеуса Sky Sport.