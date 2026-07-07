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Деклан Райс рассказал о поддержке Микеля Артеты после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ-2026

Деклан Райс рассказал о поддержке Микеля Артеты после выхода Англии в 1/4 финала ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета позвонил игрокам лондонского клуба, участвующим в чемпионате мира — 2026, после того как национальная команда вышла в четвертьфинал.

«На следующее утро после нашей победы мне позвонил Микель Артета и поздравил. Он сказал, что хочет, чтобы чемпионат мира выиграл игрок «Арсенала». Он позвонил не только мне — он связался с каждым игроком «Арсенала», продолжающим борьбу на турнире, чтобы пожелать им удачи. Правда, я не удержался и пошутил: «Босс, вы наверняка болеете за Микеля Мерино и Давида Райю сильнее, чем за нас — ведь вы испанец по крови!» Он просто рассмеялся», – приводит слова Райса Sky Sports.

В 1/4 финала ЧМ-2026 англичане встретятся с командой Норвегии 12 июля.

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