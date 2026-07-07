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«Посторонний дедушка вмешался в футбол». Губерниев — о скандале вокруг Балогуна и Трампа

«Посторонний дедушка вмешался в футбол». Губерниев — о скандале вокруг Балогуна и Трампа
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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отмене дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка американского президента Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино. Несмотря на это неоднозначное решение, сборная США не смогла обыграть Бельгию на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу европейской сборной.

«И весь мир очень рад за Бельгию!!! Ибо когда посторонний дедушка вмешивается в футбол вместе со слабаками-функционерами из ФИФА, Великая Игра становится подвластна лишь подлинным мастерам!!! And Justice for All», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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