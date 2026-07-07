«Кто критикует великого Криша, тот мизинца его не стоит!» Губерниев — о Роналду на ЧМ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление нападающего и капитана спорной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«В невероятном восхищении мы все от игры и величия Криштиану Роналду! Вот уж кто гений игры и выдающийся профессионал! Искал моменты, боролся, регулярно устраивался в игру португальцев! Кто критикует великого Криша, тот мизинца его не стоит! Чего вы добились, критиканы? [Лионеля] Месси обсуждайте никчёмного… А Роналду ещё с [Артёмом] Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе, всем ясно?» — написал Губерниев в социальных сетях.

Сборная Португалии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Испании в матче 1/8 финала (0:1). Этот турнир стал последним для Роналду.