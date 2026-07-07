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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил мастерство нападающего и капитана спорной Португалии Криштиану Роналду.

«Кто критикует великого Криша, тот мизинца его не стоит!» Губерниев — о Роналду на ЧМ-2026
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил выступление нападающего и капитана спорной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира — 2026.

«В невероятном восхищении мы все от игры и величия Криштиану Роналду! Вот уж кто гений игры и выдающийся профессионал! Искал моменты, боролся, регулярно устраивался в игру португальцев! Кто критикует великого Криша, тот мизинца его не стоит! Чего вы добились, критиканы? [Лионеля] Месси обсуждайте никчёмного… А Роналду ещё с [Артёмом] Дзюбой поспорит за влияние в мировом футболе, всем ясно?» — написал Губерниев в социальных сетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Сборная Португалии завершила участие в ЧМ-2026, уступив Испании в матче 1/8 финала (0:1). Этот турнир стал последним для Роналду.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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