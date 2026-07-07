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Вылет сборной Португалии с ЧМ-2026 может ускорить трансфер Канселу в «Барселону»

Вылет сборной Португалии с ЧМ-2026 может ускорить трансфер Канселу в «Барселону»
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Защитник «Аль-Хиляля» и сборной Португалии Жоау Канселу в ближайшее время может перейти в «Барселону», сообщает Diario Sport. По данным источника, вылет португальской команды с чемпионата мира – 2026 может ускорить трансфер футболиста.

Сообщается, что стороны практически договорились о двухлетнем контракте. Кроме того, Канселу согласен на понижение зарплаты ради возвращения в состав сине-гранатовых, так как не намерен оставаться в саудовском клубе.

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» требует € 10 млн за трансфер португальского защитника.

Напомним, Канселу играл за «Барселону» в сезоне-2023/2024. За это время он провёл 65 матчей, где забил шесть голов и оформил девять ассистов.

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